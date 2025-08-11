灼熱の夏はレジャーを楽しむのもよいが、冷房の効いた部屋で「懐かしの映画」を観る過ごし方もオススメだ。写真はイメージです（写真：8x10 / PIXTA）【写真を見る】夏休みに見たいアニメ映画と言えば…？こちらではないだろうか社会人にとっても心躍る夏休み。仕事が中心の多忙な日常からほんのひととき開放されるリフレッシュの時間になる。旅行やレジャーなどもいいが、冷房の効いた室内で過ごすのも、日頃の疲れを癒やす気分転