少女時代のメンバーで女優のユリが、済州（チェジュ）島で特別なチャリティー活動を行った。 【写真】さすが！美しいヨガポーズをしなやかに披露 ユリは最近、済州島で「ユリと楽しむチャリティーヨガ」というプログラムを実施。ヨガ講師に変身し、参加者に有意義な時間を届けた。参加費は1人5万ウォン（約5000円）で、ユリはレベルの高いヨガのポーズを披露したという。 ユリはイベントの