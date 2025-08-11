◇米男子プロゴルフツアープレーオフ第１戦フェデックス・セントジュード選手権最終日（１０日、テネシー州ＴＰＣサウスウィンド＝７２８８ヤード、パー７０）３８位で出た前年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算７アンダーの１７位で大会を終えた。ポイントレース上位５０人が進むプレーオフ第２戦ＢＭＷ選手権（１４〜１７日、メリーランド州・ケイブスバレーＧＣ）へ、２１位