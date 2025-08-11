サッカー・Ｊ１ガンバ大阪のユースでプレーした経歴を持つ俳優の白石朋也（４６）が１０日、自身のインスタグラムを更新し、同日亡くなった元日本代表の釜本邦茂さんを追悼した。白石はガンバの下部組織「釜本ＦＣ」に所属していた当時の写真をアップし、ＣＭで共演したこともあったという思い出も明かした。白石は「釜本邦茂さんのご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。ご冥福をお祈りいたします」と釜本さんを追悼