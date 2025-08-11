どこの会社にも、組織とフィットしない「問題社員」は存在するものだが、彼らとて無試験で会社に入ってきたわけではない。採用面接で責任ある立場の人間が、「この人、イイ！」と太鼓判を押しているのだ。なぜ企業は「ミスマッチ人材」を採用してしまうのだろうか？※本稿は、島田直行『知識ゼロからの問題社員のトラブル解決円満退職のすすめ方』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。労働事件の原因は「採用のミスマッチ