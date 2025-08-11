¶¶ÅÄÔè²ì»ÒµÓËÜ¤Î¿Íµ¤Ä¹¼÷¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç10ºÐ¤«¤é12Ç¯´Ö¡¢¡È²ÃÄÅ¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÌî¡¹²¼²ÃÄÅÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿±§Ìî¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿±§Ìî¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤¢¤Îº¢¡¢ÅÏµ´¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¤ÎÊâ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç--Åö»þ¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢±§Ìî¤µ¤ó¤¬¡Èº£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÉÄÖ¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢±§Ìî