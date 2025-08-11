千葉県の農家直営スイーツブランド「永島ファミリーファーム」から、蜜が主役の新感覚スイーツ「トロリーモ」が新登場♡紅はるかを90日間以上熟成し、職人とパティシエが共創したこの逸品は、スイートポテトを超えた“蜜芋スイーツ”として、SNSでも注目の的。糖蜜や黒糖蜜など4種類の蜜が楽しめるのも嬉しいポイント。スイーツ好きなあなたにぜひ知ってほしい、今しか味わ