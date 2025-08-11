松岡茉優が主演を務め、仲里依紗が共演するNetflixシリーズ『ダウンタイム』が制作され、2026年に配信されることが決まった。美容整形の光と闇を描き出す医療ドラマとなる。【写真】松岡茉優、芸歴22年目の“発表”にファンから喜びの声「絶対入ります！」「世界で1番安全な場所です」『全裸監督』ではアダルトビデオ業界、『地面師たち』では地面師詐欺と不動産業界と、知られざる世界の裏側にスポットライトを当ててきたNetf