·§ËÜ¸©·Ù¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11Æü¸áÁ°4»þ10Ê¬¤´¤í¡¢Æ±¸©¹Ãº´Ä®¤ÇÈòÆñÅÓÃæ¤Î¼Ö¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÖÆâ¤Î»Ò¤É¤â2¿Í¤ÈÊì¿Æ¤¬µß½õ¤µ¤ì°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¾è¤ÎÉã¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£