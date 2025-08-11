【MLB】ドジャース 4ー5 ブルージェイズ（8月10日・日本時間11日／ロサンゼルス）【映像】大谷、2戦連続の41号は衝撃の"片手打ち"！ドジャースの大谷翔平投手が「1番DH」で先発出場。初回の第1打席で同点となる今季41号の先頭打者本塁打を放つなど、4打数2安打1本塁打1打点、2試合連続本塁打、3試合連続のマルチヒットをマークした。8月に入り、大谷のバットが再び勢いを増している。現地時間6日のカージナルス戦で39号、前日9日の