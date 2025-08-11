◆米大リーグマリナーズ６―３レイズ（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズのカル・ローリー捕手が１０日（日本時間１１日）、本拠のレイズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、３戦連発のメジャートップの４５号本塁打を放った。これでリーグ２位のジャッジに８本の大差を付けた。初回無死一塁で右腕ハウザーのシンカーをとらえた。カウント３―１から打球は２３度という弾丸ライナー、打球速度