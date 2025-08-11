◆米大リーグドジャース４―５ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、リーグ最多タイ４１号となる初回先頭弾含む２安打１打点１盗塁の活躍を見せたが、チームは逆転負けで１０カードぶり、後半戦初めてのスイープを逃した。チームは、１点リードの８回に５番手