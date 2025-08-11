◆米大リーグドジャース４―５ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、一打サヨナラの場面で迎えた４―５の９回１死満塁の好機で羅空振り三振に倒れた。本拠地ファンが総立ちとなったが、球場からは大きなため息が漏れた。大谷は、０―１で迎えた初回先頭、８