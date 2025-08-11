「来たか……ついに」永らく不遇をかこったすえ、幕政への復帰を果たした松平定信（井上祐貴）。さっそく一橋治済（生田斗真）らと連携して、着々と権力基盤を固めていきます。「こりゃ、時は来たってことだろ！」永らく有名絵師の画風を模写することで「人まね歌麿」の存在感を確立した喜多川歌麿（染谷将太）。このタイミングで独自の画風を打ち出し、歌麿を当代一の浮世絵師として売り出そうと張り切る蔦重（横浜流星）ですが…