¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¡ØÌÀÆü¤¬¤¢¤ë¤µ¡Ù¤Ê¤É¡¢º£¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¶Ê¤ò²Î¤¤¡¢1985Ç¯8·î12Æü¤Ëµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¶å¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò´Ö¶á¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿Åö»þ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤Î²Î¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡½¡½¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿6Ëç¡ÛÃÆ¤±¤ë¼ã¤µ¡¢¥­¥é¥­¥é¤Î¾Ð´é¡¢Ê¤ÌÌ¥Ð¥ó¥É»þÂå¡Ä¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤ëÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¤â1961Ç¯¤Î¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è