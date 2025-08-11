ÆüËÜ¤ÎJ¡ÝPOP¤ä´Ú¹ñ¤ÎK¡ÝPOP¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤òÆø¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬¤Þ¤ÀÌ´Êª¸ì¤À¤Ã¤¿1963Ç¯¤Ë3½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î²Î¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¡ÊÊÆÂê¡ØSUKIYAKI¡Ù¡Ë¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢¸Î¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤À¡£60Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢Á´ÊÆ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ½Ð¿È¼Ô¤Î²Î¼ê¤ÏºäËÜ¤µ¤ó¤À¤±¡£¤·¤«¤â±Ñ¸ìÌõ¤Î²Î»ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç²Î¾§¤·¤¿