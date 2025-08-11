アメリカにこの航空ショーの期間だけ「世界で最も忙しい管制塔」になる空港があります。この期間は滑走路の運用などもかなり特殊になりますが、なぜこの発着量をさばくことができるのでしょうか。滑走路を3分割して飛ばす？アメリカ、ウィスコンシン州オシュコシュ空港を舞台に毎年一週間の日程で開催されるEAA（実験機協会）「エア・ヴェンチャー」は参加機の総数がおよそ1万機という世界最大の航空ショーです。同空港の管制塔