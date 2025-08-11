お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）が、11日生放送のフジテレビ系『サン！シャイン』（月〜金8：14）に生出演し、俳優・二階堂ふみ（30）との結婚を報告した。【写真】“3人”のイラストを添えて…『家事ヤロウ!!!』結婚祝福の投稿いつも通り、赤のスーツ姿。谷原章介らから祝福され「ありがとうございます」「私事で時間を頂戴して」と謙虚に喜び。「今まで汚い部屋にずっと暮らしていたので、それが新鮮」