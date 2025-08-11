©️ABCテレビ 夏の甲子園（第107回全国高等学校野球選手権大会）に、春のセンバツ（第97回選抜高等学校野球大会）準優勝校・智弁和歌山（和歌山）が登場！初戦敗退となった昨年の夏の甲子園第106回大会の雪辱を果たそうと、強豪・花巻東（岩手）と粘り強く戦った。9回2アウト満塁フルカウントという、緊迫の場面で待っていた結末は……!? 【TVer】春の選抜準優勝智弁和歌山、雄たけび号泣！「聖矢に回せ！聖矢