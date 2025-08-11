ÈïÇúÃÏ¡¦¹­Åç¤òË¬ÌäÃæ¤Î½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤È¼¡½÷¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÀè¤Û¤É¡¢¸¶Çú°ÖÎîÈê¤Ë¶¡²Ö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹­ÅçË¬ÌäÆóÆüÌÜ¤Î¤±¤µ8»þº¢¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï»ÔÆâ¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¤ª¤è¤½34Ëü¿Í¤Îµ¾À·¼Ô¤ÎÌ¾Êí¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¸¶Çú°ÖÎîÈê¡×¤ËÇò¤¤²ÖÂ«¤ò¼ê¸þ¤±¡¢¤ª°ì¿Í¤º¤Ä¡¢¿¼¤¯ÇÒÎé¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤ªÆó¿Í¤Ï»äÅª¤Ë¹­Åç¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦µ¢µþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£