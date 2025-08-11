◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2025年8月10日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で今季9度目の2戦連発とする41号を放ち、現地放送席からは驚きの声が上がった。この日の先発は初対戦の左腕ラウアー。ドジャース先発グラスノーが初回から失点する苦しい立ち上がりの中、大谷はカウント1―2から低めのカット