◇インターリーグドジャース4―5ブルージェイズ（2025年8月10日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で今季9度目の2戦連発とする41号を放ち、トップのフィリーズ・シュワバーに並んだ。本塁打ペースは昨年の54本塁打を上回る56本塁打ペースとした。先頭打者弾は今季11本目、9試合連続安打は今季3度目で今季最長タイとなった。