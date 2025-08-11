ÂçÃ«¤Ï41¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢2ÀïÏ¢È¯¤ÈÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¸½ÃÏ10Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë41¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤¦Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÂçÃ«2»î¹çÏ¢Â³¤Î41¹æ¥¢¡¼¥Á¤Î½Ö´Ö1ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó¤ÎÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤«¤éÁê¼êÀèÈ¯¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥¦¥¢¡¼¤¬Åê¤¸¤¿´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤¿¡£¤ä¤ä±Ë¤¬¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Û¤ÜÊÒ¼ê°ìËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê