旧ソ連圏国家のアゼルバイジャンとアルメニアが、３０年以上にわたり続いた領土紛争に終止符を打ち、８日（現地時間）に和平協定に署名した。両国を仲介した米国のドナルド・トランプ大統領は、ユーラシアの石油・ガスパイプラインの主要輸送路でありながら紛争によって封鎖されていたこの地域の回廊建設に着手し、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領への圧力を強めた。アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領とアルメニア