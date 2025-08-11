ウクライナがロシア本土の大型製油所に対するドローン攻撃を遂行したと１０日（現地時間）、明らかにした。ブルームバーグ、ＡＦＰ通信によると、ウクライナ軍はこの日の声明でロシア・サラトフ州にある製油所で爆発と火災が発生したと伝えた。ロシアも被害の事実を一部認めた。サラトフ州のブサルギン知事はこの日、テレグラムで、夜中にウクライナのドローン攻撃で複数のアパートと産業施設が損傷したと伝えた。産業施設の種類は