広島出身のシンガー・陽真（ひま）が、キャリア初となるオリジナルアルバムを12月にリリースすることを発表した。アルバムは配信に加え、初めてCDでも発売される。【動画】山下達郎の新曲「MOVE ON」が使用されたダイハツの新CM陽真は2020年1月よりYouTubeやTikTokでシティポップを中心としたカバー動画を投稿し、総再生回数は5000万回を突破。国内外で注目を集めてきた。8日、同郷の藤正裕太がボーカルを務めるバンド・THINGS