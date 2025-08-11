苦しみや絶望を感じずに生きることは可能なのか。福厳寺住職の大愚元勝さんは「お釈迦様は、人は生きる苦しみ、老いる苦しみ、病気の苦しみ、死の苦しみという『四苦』を宿命として持っていると説いた」という――。※本稿は、大愚元勝『絶望から一歩踏み出すことば 大愚和尚の答え一問一答公式』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maruco※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maruco■介護と子育て