8月10日、帯広競馬場で行われた11R・ばんえいグランプリ（BG2・3歳上・ダ直200m）は、阿部武臣騎乗の1番人気、メムロボブサップ（牡9・ばんえい・坂本東一）が勝利した。2着に2番人気のキングフェスタ（牡6・ばんえい・小北栄一）、3着にコマサンエース（牡9・ばんいえ・金田勇）が入った。勝ちタイムは1:49.1（馬場水分2.2％）。道中は行き脚がつかないタカラキングダムを除いて、各馬勢いよく第一障害をクリア。先頭でクリア