8月10日、盛岡競馬場で行われた11R・フェアリーカップ（M3・3歳上・ダ1800m）は、佐々木志音騎乗の1番人気、ミニアチュール（牝5・岩手・佐藤祐司）が快勝した。大差の2着にケープライト（牝5・岩手・佐藤浩一）、3着に2番人気のポンヌフ（牝4・岩手・伊藤和忍）が入った。勝ちタイムは1:53.0（良）。1着ミニアチュール佐々木志音騎手「最初少し出し気味で行ったのですが、思ったよりハミが抜けた感じで走ってくれた。たまに道