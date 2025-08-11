脚本家・演出家の山田能龍、いとうあさこによる劇団山田ジャパンの2025年9月公演「ドラマプランニング」にtimeleszの原嘉孝が出演する。本作は、テレビ業界におけるドラマ制作現場を舞台とし、ほれ込んだ漫画の映像化で初のチーフ作品を担当する若手プロデューサーが様々なトラブルに直面するというリアリティー溢れる物語。若手プロデューサーを演じる原、ドラマの主演俳優のマネジャーを演じるいとうに出演への思いや役柄な