11日午前8時10分、熊本県のこれまでの地域に加えて熊本県上天草市にも「大雨特別警報」が発表されました。これまでに経験したことのないような大雨となっている所があります。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当する状況ですので、ただちに命を守る最善の行動をとってください。熊本県上天草市にも「大雨特別警報」11日8時10分、これまでの地域に加えて熊本県上天草市にも大雨特別警報が発表されま