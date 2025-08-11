１０日に女優・二階堂ふみとの結婚を発表した、お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーが１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜、前８時１４分）に出演した。カズレーザーは同番組の月、金曜のスペシャルキャスターを務めている。８時１２分頃、前番組「めざましテレビ」との中継に、いつも通りの赤いスーツで登場。伊藤利尋アナウンサーから「おめでとうございます」と祝福を受けると「ありがとうございます