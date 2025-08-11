¡ÖÃæÆü£µ¡Ý£¶¹­Åç¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¹­Åç¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Çº£µ¨¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ê£´°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£½é²ó¡¢ÃæÂ¼¾©¤¬¾¾ÍÕ¤«¤é¼«¿È½é¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤È¤Ê¤ë£µ¹æ¥½¥í¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²ó¤Ë¤ÏµÆÃÓ¤¬º¸ÍãÀÊ¤ØÆ±ÅÀ¤Î£³¹æ£³¥é¥ó¡£ºÆ¤Ó£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦È¬²ó¡¢ËöÊñ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢£±»à»°ÎÝ¤«¤éµÆÃÓ¤¬·è¾¡¤Îº¸µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¶ÌÂ¼¤Ï£µ²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£