「中日５−６広島」（１０日、バンテリンドーム）体をくるりと回転させて、最高の結果につなげた。広島・中村奨成外野手がプロ入り初の先頭打者本塁打。プレーボール直後、電光石火の先制撃で攻撃陣に活気をもたらし「うまいこと回れたので良かった。回転で打つことができた」と納得顔を見せた。カウント２−１から松葉の内角直球を捉えると、白球は左翼スタンドギリギリに吸い込まれた。試合前時点で相手左腕には今季１０打