広島、阪急（現オリックス）で強打者として活躍し、引退後は広島、阪神、中日などでコーチを務め、名伯楽として数多くの打者を育て上げた水谷実雄（みずたに・じつお）さん＝元デイリースポーツ評論家＝が１０日午後２時５６分、兵庫県西宮市内の病院で心不全により死去した。７７歳。葬儀は近親者のみで執り行われる。◇◇現役時代はコワモテの強打者。コーチになれば鬼軍曹。水谷さんを“少し”知る向きにはそう映っ