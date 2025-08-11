米大リーグは１０日（日本時間１１日）、各地で行われ、ナ・リーグ西地区首位のドジャースはア・リーグ東地区のブルージェイズと対戦。１番指名打者（ＤＨ）で先発したドジャースの大谷翔平は一回に２試合連続となる４１号の同点ソロ本塁打を放った。連続試合安打を９に伸ばすとともに、本塁打数はこれでフィリーズのシュワーバーに並び再びナ・リーグトップに。六回には中前打を放ち、３試合連続の複数安打とした。４―５の九回