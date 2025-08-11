「中日５−６広島」（１０日、バンテリンドーム）キクがやったぞ！広島の菊池涼介内野手（３５）が今季最多４打点の活躍で勝利に貢献した。六回に一時同点の３号３ランを放つと、八回には決勝の左犠飛。チームはバンテリンドームで昨年４月２７日以来、２３試合ぶりとなる１試合４得点以上をマークし、ようやく“呪縛”から解き放たれた。４位に再浮上した勢いそのままに、１１日から本拠地で首位・阪神と３連戦に臨む。バン