¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡×¡Ê£±£°Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î£µÈÖ¼ê¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£²¼ÔÏ¢Â³ÈïÃÆ¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡££³¡Ý£²¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿È¬²ó¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¡¢£±»à¸å¡¢¥²¥ì¥í¤ËÃæ·øº¸¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£Â³¤¯¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â±¦Ãæ´Ö¤Ø¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¡¢£³¡Ý£´¤È¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£