プロゴルファーの西村優菜が自身のInstagramを更新。世界を舞台に活躍する自身の“今”に対しての思いを明かした。 映画のワンシーンのようなショットを公開 西村プロはアメリカ・ラスベガスの名所である「ベラージオの噴水」前でのショットを公開。 投稿では「好きなことを仕事にして、世界中を旅して、美味しいものをいっぱい食べて、たくさん綺麗な景色みれて、人生スーパーハッピ