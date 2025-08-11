歌手でタレント・あのが5日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。スタジオジブリ作品に登場するキャラクターの魅力を熱弁した。あの○実は“悪いイメージがまったくない”キャラクターとはこの日の放送では、スタジオジブリ作品の男性キャラクターの話題に。あのは、『ハウルの動く城』のハウルについて、「めっちゃモテると思う。ハウルがダントツカッコいいよね?