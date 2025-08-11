サッカー元日本代表のストライカーの釜本邦茂さんが、肺炎のため81歳で10日に死去しました。同日、同じく日本代表として活躍した本田圭佑選手（39）がコメント。幼少期に釜本さんの影響があったことを明かしています。「子どもの頃、釜本さんのサッカースクールに参加していた。父親が釜本さんのファンで、周りの選手は釜本さんに全く気づいていない中、僕だけすごく興奮していたのを覚えています。最後、大人と子どもチームで試合