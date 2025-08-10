Image: OpenAI もう嘘の情報を堂々と言わない？最近、AIの話になるとこんな流れの会話になることが多いです。「すごいよねー！」と感心した後に、「でも作り話するし」、「あんまり信用できないよね」などなど。AIファンの間でも、この不満はとても多いのです。「わかりません」って言えないChatGPT先日ギリシャを旅行したとき、ChatGPTで公共契約の文案を作っている友人が、こんなふうに言