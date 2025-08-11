【モデルプレス＝2025/08/11】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が9月1日に発売するJapan 1st Single ‘時よ止まれ’。同曲に収録されている「Topping」が8月11日0時より各音楽配信サービスでデジタル先行配信され、話題を呼んでいる。【写真】ILLIT、全員黒髪ボブのビジュアル◆ILLIT、日本初のファンコンで「Topping」サプライズ披露先んじて8月2日に、ILLITがアンバサダーを務めるラコステ2025年日本国内スニーカーキャ