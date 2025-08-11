【モデルプレス＝2025/08/11】女優の松岡茉優が主演、仲里依紗が共演するNetflixシリーズ『ダウンタイム』が、2026年に配信決定。ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』のYuki Saito氏が監督を務め、美容整形の光と闇を描く。【写真】松岡茉優、割れた腹筋がすごすぎる◆松岡茉優主演「ダウンタイム」Netflix配信決定『全裸監督』ではアダルトビデオ業界、『地面師たち』では地面師詐欺と不動産業界と、知られざる世界の裏側に