オールオン4は、少ない本数のインプラントで歯列全体を支える画期的な治療法ですが、治療後に歯茎の隙間が気になるという声も少なくありません。 この隙間は見た目の違和感だけでなく、食べ物が詰まりやすくなったり、清掃が行き届かず細菌が繁殖しやすくなったりするなど、口腔環境にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。 本記事ではオールオン4と歯茎の間の隙間について以下の点を中心にご紹介します。 オ&#