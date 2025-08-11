1985年8月12日、日本航空123便が群馬・上野村の御巣鷹の尾根に墜落した事故から40年がたつ。520人が死亡したこの事故で亡くなった河口博次さんは、手帳に家族に宛てた「メッセージ」をのこしていた。父の最後の言葉を受け取った娘・真理子さん。父への思いや、遺族としての「安全」への願いを聞いた。（取材 : 日本テレビ猪子 華）40年前の事故で亡くなった河口博次さんは、当時52歳だった。当時、大学院生だった娘の真理子さん