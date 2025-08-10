痔と一言でいっても、実はその種類はさまざま。いぼ痔や切れ痔、さらには痔瘻と呼ばれるものまであり、それぞれで症状も治療法も大きく異なります。なかでも注意が必要なのが痔瘻。自然に治ることはなく、放置すると激しい痛みや発熱を引き起こすこともあるため、早期の手術がすすめられています。見過ごされがちな痔の種類と、それぞれの適切な対処法について、白畑先生に伺いました。 監修医師：白畑 敦（しらはた胃腸肛門