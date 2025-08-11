¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ÎÆÁ°æ¤¬¡¢¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤¿½÷À­¤È¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Á¥å¡¼¥ÈÆÁ°æ¤ÎÇ­¤ÈÊë¤é¤¹¼«Âð8·î8Æü¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ­¤È¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¿Í¤ä¸½ºßÇ­¤ÈÀ¸³è¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤ÎÇ­¹¥¤­¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢Ç­¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØÇ­¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£MC¤Ï¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤È°æ¾åºé³Ú¤¬½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ç­¹¥¤­