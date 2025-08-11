¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎµåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ï9Æü¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î³Ú¤·¤²¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Ï¡¢ÌÛ¡¹¤È¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ°¤­¤ò¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ëÂçÀªÅê¼ê¤È»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3¿Í¤ÏÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÃçÎÉ¤·¥È¥ê¥ª¡£°ÊÁ°¤âÃçÎÉ¤¯Æ°¤­¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤³¤ÎÆü¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤ÈµÆÃÏÂçµ©Åê¼ê