ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に2試合連続となる今季41号アーチを放った。 ■41号で2つの記録を更新 前日の試合では、3年連続で節目の40号に到達した大谷。この日も序盤から、打線をけん引する2試合連発アーチで新たな記録を打ち立てた。1点ビハインドで迎えた初回の第1打席。無視走者なし